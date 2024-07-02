مصدر قضائي لـ "ا ف ب": القاضي عقيقي يدّعي على مهاجم السفارة الأميركية بجرم الانتماء إلى "داعش"

اعلن مصدر قضائي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، بان "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ادّعى على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران الماضي، واطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما اقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".

ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران، وفق المصدر.

بحسب المصدر "ادعى عقيقي ايضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الاميركية".

في الشهر الماضي أوقفت السلطات اللبنانية 20 شخصا على خلفية الهجوم، بينهم والد فراج وشقيقه ورجال دين على صلة بالمهاجم.