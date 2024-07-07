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أ ف ب: الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

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يتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية تاريخية.
وتلزم فرنسا منذ مساء الجمعة فترة صمت انتخابي وضعت حدا للحملات ويحظر خلالها نشر استطلاعات للرأي جديدة، فدخلت فرنسا حالة أشبه بهدنة وسط أجواء مشحونة اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على مرشحين ومعلّقي لافتات.
وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6,00 ت غ في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

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أ ف ب: الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

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