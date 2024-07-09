حمية: لا يمكن انقطاع التيار الكهربائي بمطار بيروت فلدينا خطة للطوارئ وأمس أطلقنا جرس إنذار

أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "هناك حرصًا على تشغيل المنافذ البحرية في مرفأي بيروت وطرابلس وفقًا لبعض ما قيل عن موضوع السكانرات على المرافىء البحرية".



وقال: "بطبيعة الحال "السكانر" هو من صلاحية الجمارك ووزارة المالية وليس من صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل، ولكن حرصا من الوزارة على استمرارية عمل "السكانرات" في المرافىء البحرية وخصوصا في مرفأ بيروت، الذي هو هبة من الحكومة الفرنسية وانتهى عقد صيانته في العام 2024 لذلك تم التكفل بصيانة السكانر من إيرادات مرفأ بيروت، وهذه من المشاريع القصيرة الأمد، وستعمد الوزارة الى مواكبة الجمارك ووزارة المالية لتأمين الأموال اللازمة لصيانة السكانرات الموجودة".



وأضاف "أمّا المشاريع الطويلة الأمد على مستوى السكانرات في المنافذ البحرية، فنحن نعمل مع الجمارك بناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعداد دراسة تفصيلية لعدد "السكانرات" المطلوبة للمنافذ البحرية والمعابر الحدودية البرية أيضا وبالتالي فنحن موعودون بأن تزودنا رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك بالدراسات في أقل من شهر، لنعرف كيفية التمويل، إما من قبل الدولة اللبنانية أو من القطاع الخاص ولكن مع الحفاظ على السيادة من قبل الجمارك على كل السكانرات الموجودة".

وذكر حمية أنّ "بالنسبه للكهرباء في المطار، فلدينا خطة طوارئ فيه، ولدينا اربعة مولدات كبيرة مخصصة لتزويد الكهرباء في كافة ارجاء المطار ومبنى الركاب، كما لدينا مولدات اصغر حجما لمبنى الركاب، وبالتالي من خلال خطة الطوارئ لا يمكن انقطاع التيار الكهربائي في المطار، لكننا اطلقنا جرس الأنذار بالامس، من اجل الا تصبح خطة الطوارئ مستمرة من اجل تزويد المطار بالكهرباء، لانه قد لا تستطيع المولدات العمل على مدار 24 ساعة يوميا، ووعدنا بالامس ان تعود الكهرباء الى المطار، وهذا ما حصل فعلا بدءا منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم امس ونامل باستمرار تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لان المولدات الموجودة هي فقط للطوارئ".

وتابع "هناك من يقول إن التكييف في المطار يتوقف احيانا، وهذا الامر سببه انه بمجرد انقطاع التيار الكهربائي فان اجهزة التكييف بحاجة الى قرابة الساعة لتعود للعمل بشكل طبيعي، وبالتالي يصدف ان تكون هناك طائرات قد وصلت بالتزامن مع توقف المكيفات، فعندها يتم التأخير في العمل ونعتذر بالتالي من جميع المسافرين".

وردا على سؤال قال: "نحن كوزارة استطعنا تامين ستة مولدات للمطار ولكن لا يمكننا ان نحل مكان مؤسسة كهرباء لبنان، المهم هو سلامة الطيران والمحافظة على استمرارية عمل المطار".