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صباحا... توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

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أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "حذراً شديداً يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا بعد تصعيد ملحوظ من قبل الجيش الإسرائيلي ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا".
وذكر المراسل، أنه "في ظل هذا التوتر القائم لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي نوع ام كا عن التحليق خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء راشيا الوادي في سهل البقاع".

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