مستخدمو ومتعاقدو مستشفى بيروت: نأمل أن تستمر وزارة الصحة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية

أشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، إلى أنّ "إقرار المرسوم المتعلق بتغطية بدل المثابرة والإنتاجية للعاملين في المستشفيات يأتي كخطوة إيجابية، تُحاكي التضحيات وتمنحنا بعض حقوقنا".

و إذ شكرت اللجنة بإسم الموظفين الحكومة، فقد خصّت بالتحية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، "الذي سعى منذ اللحظة الأولى لإقرار الحوافز للقطاع العام لتشملنا كعاملين في مؤسسات عامة استشفائية".

وقالت "إننا إذ نقدّر لوزير الصحة وفريق عمله جهودهم في دعم المستشفى الحكومي، فإننا نأمل أن تستمر وزارة الصحة عبر الحكومة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية ولا تقتصر بذلك على أربعة أشهر كما جاء القرار، حيث أن معظم المستشفيات الحكومية"، وفي مقدمتها مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، "بالكاد تتمكن إدارتها من تسديد الرواتب، وبالتالي ستكون عاجزة عن دفع الحقوق الإضافية للموظف ما يهددنا بالحرمان منها".