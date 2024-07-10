صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
منذ بداية الحرب... إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن مقتل 30 جنديًا بنيران الحزب! نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: للإسراع بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العاملب وزير الاقتصاد: مع انطلاق انتخابات جمعية المصارف في لبنان اتطلع ان تكون هذه العملية الديموقراطية في مصلحة البلد والمودعين والنظام المصرفي كلام رئاسي مستجدّ... ولكن الخبر اليقين لن يأتي إلا من الجنوب بطولة غرب آسيا... مهمة جديدة للبنان في العراق! اساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية

لبنان

مستخدمو ومتعاقدو مستشفى بيروت: نأمل أن تستمر وزارة الصحة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية

صيدا اون لاين

أشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، إلى أنّ "إقرار المرسوم المتعلق بتغطية بدل المثابرة والإنتاجية للعاملين في المستشفيات يأتي كخطوة إيجابية، تُحاكي التضحيات وتمنحنا بعض حقوقنا".
و إذ شكرت اللجنة بإسم الموظفين الحكومة، فقد خصّت بالتحية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، "الذي سعى منذ اللحظة الأولى لإقرار الحوافز للقطاع العام لتشملنا كعاملين في مؤسسات عامة استشفائية".
وقالت "إننا إذ نقدّر لوزير الصحة وفريق عمله جهودهم في دعم المستشفى الحكومي، فإننا نأمل أن تستمر وزارة الصحة عبر الحكومة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية ولا تقتصر بذلك على أربعة أشهر كما جاء القرار، حيث أن معظم المستشفيات الحكومية"، وفي مقدمتها مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، "بالكاد تتمكن إدارتها من تسديد الرواتب، وبالتالي ستكون عاجزة عن دفع الحقوق الإضافية للموظف ما يهددنا بالحرمان منها".

اقرأ أيضا

تحضيرات مستقبلية للأرض والجمهور: سعد «راجع» في 2025؟

مفاوضات وقف النار تتقدم..واسرائيل ترفض إدراج 100 اسير فلسطيني

مستخدمو ومتعاقدو مستشفى بيروت: نأمل أن تستمر وزارة الصحة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية

صباحا... توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

المستقبل يعّلق على "اللافتات": اعمال فردية

كشف تفاصيل جلسات استجواب عصابة "تيك توك" في لبنان

تم نسخ الرابط