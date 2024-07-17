الجيش: توقيف 588 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم وجنح متعدّدة خلال شهر حزيران

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران 2024، أُوقف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 75 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و21 رمانة يدوية و17 قاذف أر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 2200 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".