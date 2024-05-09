صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

صيدا

مطعم يخلط شاورما جاهزة بأخرى نيئة في الهلالية شرق صيدا

صيدا اون لاين

واصلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها على مطاعم الجنوب حيث ضبط مطعم للشاورما في منطقة الهلالية شرق صيدا يقوم بتحضير سيخ الشاورما بخلط ما تبقى من الشاورما الجاهزة من يوم سابق مع تلك المحضرة والنيئة.

وعليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينة من الشاورما النيئة المحضرة ليبنى على الشيء مقتضاه وذلك في سياق الحملة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مطاعم الشاورما.

وفي سياق اخر تابعت الدوريات اعمال المراقبة على محطات المحروقات وشملت المحاور التالية: الغازية قناريت وبنعفول البص العباسية البرغلية و ابو الاسود حيث تم التثبت من التزام السعر الرسمي للمحروقات وضبط الكيل.

اقرأ أيضا

إجراءات لبنانية جديدة ومتشددة لـ"ضبط" وجود اللاجئين السوريين.. اليكم التفاصيل

بالفيديو: صاحب مطعم شاورما غسان في الهلالية شرق صيدا يوضح موضوع ما حصل معه وحقيقة خلط الشاورما الجاهزة بأخرى نيئة

لا تأشيرات الى دول الخليج؟

إليكم الرواية الحقيقية عن خبر إغتصاب قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة جنوبية

عن الدولار والليرة.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

أمن عام صيدا أوقف 7 سوريين بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني وختَم محلهم بالشمع الأحمر

تم نسخ الرابط