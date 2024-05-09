حزب الله وأهالي عزة ودعوا الشهيد على طريق القدس مصطفى عيسى

ودعت جماهير المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة عزة الجوار جثمان الشهيد على طريق القدس مصطفى عيسى قبل أن يتم نقله إلى مسقط رأسه بلدة الدلافة في البقاع الغربي حيث وصل موكب الشهيد من مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب إلى عزة البلدة التي نشأ وترعرع فيها بحضور شخصيات سياسية وعلمائية وحزبية وفعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من المحبين. واستقبلته النسوة بنثر الورد والأرز على الجسد الطاهر فيما صدحت حناجر الاخوة ورفاق الدرب بصيحات التكبير والعهد والوفاء لخط المقاومة ولدماء الشهداء وبعدما تم إلقاء النظرة الأخيرة على الجسد الطاهر انطلق موكب سيار مهيب إلى بلدة الدلافة في البقاع الغربي حيث ووري الثرى في جبانتها.