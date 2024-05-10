بالأسماء... 30 سيارة في رالي الربيع السبت والاحد في كسروان وجبيل

عمم النادي اللبناني للسيارات والسياحة بعد اقفال باب التسجيل على ثلاثين سيارة في رالي الربيع التاسع والثلاثين، اسماء السائقين وملاحيهم المشاركين في المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات لسنة 2024، والذي سيقام السبت والأحد في 11 و12 ايار على طرقات أسفلتية.

تبلغ المسافة الاجمالية للسباق 262.75 كيلومترا، منها 95.86 كيلومترا طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 6 (مرحلة استعراضية واحدة السبت وخمس مراحل خاصة الأحد) في قضائي كسروان وجبيل.

وتتضمن اللائحة مزيجا من السائقين والملاحين المخضرمين واصحاب الخبرة، مع سائقين وملاحين واعدين في مشاركة كثيفة هي الأعلى منذ عقود عدة مع وجود 3 سائقات و3 ملاحات في "منافسة" أنثوية لافتة.

لائحة المشاركين

وهنا أسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم:

1- روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

2- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي

3- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

4- ربيع أيوب وجورج ناضر على سكودا فابيا

5- عبدالعزيز الكواري(قطر) وعطا الحمود(الأردن)على سكودا فابيا ار5

6- رودريك الراعي ونبيل قمبز على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

7- كارل رزق وكريم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

8- طارق يونس وسليم جليلاتي على فورد فييستا

9- الياس الدهني وعمر مذكور على سيتروان دي اس 3

10- جوزف هندي وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

11- احمد خالد وموسى جيهيريان(الاردن) على فورد فييستا

12- بول قصيفي ورواد عيسى على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

14- ريا داغر ونديم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

15- دافيد مزهر وشادي نصر على سيتروين دي اس 3

16- شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

17- شادي الفقيه وسامر صفير على رينو كليو

18- ألبير حايك ولؤي صقر على رينو كليو ار اس

19- ضومط بو ضومط ورامي منعم على سيتروان دي اس 3

20- هنري مسعد وروجيه غصن على رينو كليو

21- جوزف سالم وكارلوس حنا على بيجو 208 في تي آي

22- طوني جرمانوس وجوزف كميد على ميتسوبيشي لانس ايفو 9

23- محمد تاج الدين وزياد بردويل على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

24- رواد الهاشم وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

25- انطوني داغر وسامي عواد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

26- وليد شلينك واندريه عشقوتي على رينو كليو أر أس

27- جوانا حسون وكلارا جانبار على رينو كليو أر أس

28- جايسون وهبه واندريه مهنا على سيتروين دي أس 3 أر1

29- سامي ضو ووسام ضو على بيجو 206

30- كميل مشرف وناجي صفير على هوندا سيفيك آر

31- آنا سيمون يزبك وفرانس سعيد على سكودا فابيا أر2

وسيكون عشاق الرياضة الميكانيكية ابتداء من الساعة الخامسة عصراالسبت، على موعد مع المرحلة الأولى الاستعراضية للسرعة وطولها 2,52 ٢٬٥٢ كيلومترين والتي ستقام داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.

وبعد انتهاء المرحلة الاستعراضية، تدخل السيارات إلى الموقف المغلق الليلي خلف ملاعب التنس ناهية القسم الأول لحين موعد إنطلاق القسم الثاني من السباق نهار الأحد(ستقام 5 مراحل خاصة للسرعة) عند الساعة 7:30 صباحا.

وستدخل السيارة الأولى إلى "كازينو لبنان" في المعاملتين ناهية رالي الربيع التاسع والثلاثين عند الساعة 16.23 حيث سيقام حفل تتويج الفائزين الساعة 16.45.