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وليد جنبلاط: "الحزب" يُدافع عن لبنان وبري موجود بين هوكشتاين والحزب ويوصِل الرسالة والجواب

صيدا اون لاين

أشار الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إلى "أنني قلت حين اندلعت الحرب مع إسرائيل في تشرين الأول 2023 إنني أتمنى أن لا نتورّط فيها"، موضحًا أنّ موقفي هو ألّا ننسى تاريخ لبنان مع الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ولحين أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فحزب الله يُدافع عن لبنان. أتمنى أن تبقى قواعد الاشتباك" في الجنوب، مشددًا على أنّ "إسرائيل هي العدو".

ولفت، في حوار استضافته مؤسسة نجار للثقافة والحرية في الأشرفية، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري موجود بين المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين و"حزب الله" ويوصل الرسالة والجواب"، معتبرًا أنّ النواب الذين التقوا هوكشتاين في واشنطن "يقومون بتضييع وقتهم".

وأوضح أنّ "همّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو فصل مسار لبنان عن غزة إذا أمكن، ولم أسمع منه شيء بشأن الرئاسة"، خلال زيارته إلى باريس.

إلى ذلك، شدد جنبلاط على أنّه "يجب عدم المغامرة وطرح بديل لما تبقى من ورقة الطائف، خاصة حين نسمع تلك الأصوات حول الفدرالية".

في سياق آخر، أكّد "اتفاق 17 أيار جعلنا محميّة إسرائيليّة وتم ربطنا بإسرائيل، وأنا ضد ذلك"، موضحًا أنّ الترسيم البحري لا علاقة له بالأمر.

 

 

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