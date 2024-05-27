الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين أطلقتا من لبنان في الجليل الغربي

زعم الجيش الإسرائيلي، أن "الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين أطلقتا من لبنان في الجليل الغربي".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-‌‏2024، هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح".‏