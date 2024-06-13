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"همر" إسرائيلية تحت مرمى صاروخ الحزب

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صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف البيان، "وبعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو الإسرائيلي وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏
وذكرت "معاريف"، "وقوع إصابتين بجروح طفيفة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على سيارة في الجليل الأعلى".

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