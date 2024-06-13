"همر" إسرائيلية تحت مرمى صاروخ الحزب
صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف البيان، "وبعد رصد وترقّب لقوّات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".
وذكرت "معاريف"، "وقوع إصابتين بجروح طفيفة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على سيارة في الجليل الأعلى".