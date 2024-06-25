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موظفو "النافعة" عائدون لتخفيف "العسكرة"

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لفت مصدر إداري بارز في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" في الدكوانة أنه ابتداء من هذا الأسبوع سوف يبدأ تنفيذ جدول عودة الموظفين المدنيين الى هيئة إدارة السير بعد توقف دام حوالى سنتين.
ولفت المصدر الى أن عودة هؤلاء سوف يصنع فارق كبير في إنتاجية هيئة إدارة السير لما لهؤلاء من خبرة كبيرة في إنجاز المعاملات وإدراك كبير في قوانين تسجيل السيارات وغيرها من عمليات إدارية يحتاجها المواطن اللبناني.
المصدر لفت الى أن تصاعد وتيرة عودة الموظفين المدنيين سوف يقابله التخفيف من "عسكرة" إدارة النافعة وسحب عدد من الضباط مما يعيد الأمور بعد أشهر الى سابق عهدها، أي قبل الأزمة اللبنانية وإقفال النافعة.

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