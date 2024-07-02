هناك حديث عن صفقة يُحضّر لها تقضي بإلغاء قرارات عويدات والسماح للبيطار باستكمال تنفيذ قراراته

أفادت معلومات الـ"mtv"، بأن "القاضي جمال الحجار لم يُعارض عودة البيطار إلى مكتبه ولم تحصل أيّ مواجهة بين الاثنين بعكس ما حصل بين البيطار ومدعي عام التمييز السابق غسان عويدات".

وذكرت المعلومات، أن "حديث عن صفقة يُحضّر لها تقضي بإلغاء قرارات عويدات والسماح للبيطار باستكمال تنفيذ قراراته شرط أن يستثنيَ عويدات من قراره الظني فلا يدّعي عليه"، كاشفةً أن " البيطار يرفض الصفقة رفضاً قاطعاً ويقول "ما في حدا فوق القانون وأي مرتكب سينال جزاءه حتّى ولو كان بيي".