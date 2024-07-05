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إسرائيل "تزعم" إحباط عملية تهريب أسلحة في منطقة غور الأردن

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كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "حزرصد جنديات إستطلاع في وحدة 636، صباح اليوم (الجمعة)، تحركات مشبوهة في منطقة غور الأردن وعمكيم (الأغوار)، وتم إرسال قوات من الكتيبة 41 التابعة لجيش الدفاع ووحدة يغيل التابعة للواء الشمالي في الشرطة إلى الموقع، حيث تم العثور على ثلاثة مسدسات وثمانية سبطانات وخمسة أجسام لبنادق من طراز M-16 و11 آلة تجميع".
وأضاف، "تم نقل الأسلحة إلى الوحدة المركزية في اللواء الشمالي في الشرطة لمواصلة الفحص".

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