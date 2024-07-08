صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

"النشرة": لا علاقة لمصرف لبنان بمشكلة نقص الفيول لدى وزارة الطاقة

صيدا اون لاين

علمت النشرة من مصادر معنيّة، بأن لا علاقة لمصرف لبنان بمشكلة نقص الفيول لدى وزارة الطاقة، "ولا اساس من الصحة لما يشاع عن حجب تحويل الليرات الى دولارات لدى حساب الشركة في مصرف لبنان".
وقالت المصادر ان "وزارة الطاقة لها ملء الحرية بالتصرف بحسابها المصرفي كيفما تشاء، ولكن المشكلة بانها تريد الانفاق بحجم اكبر من ميزانيتها او من حجم الاموال الموجودة في حسابها".
وعلمت "النشرة" ان حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري لن يقوم بالمس باي شكل من الأشكال بأموال الاحتياطي، ومن دون مسوّغ قانوني".

اقرأ أيضا

وفاة دلال محمود سمورة، الدفن ظهر يوم الإثنين في 8 تموز 2024

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لأخذ العلم وترشيد استهلاك المياه، التقنين الكهربائي سيؤثر على التغذية بالمياه

نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق!

سلام يدعو لإعلان حالة طوارئ!

أسعار الذهب تقفز من جديد

تم نسخ الرابط