بطولة غرب آسيا... مهمة جديدة للبنان في العراق!

غادرت قبل ظهر اليوم الأربعاء بعثة منتخب لبنان للذكور بكرة السلة (تحت الـ 18 سنة) الى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا المؤهلة الى بطولة آسيا لهذه الفئة العمرية، وستقام البطولة الاقليمية بين 11 و15 تموز الجاري.

وتكوّنت البعثة من: هشام جرادي (رئيسًا)، جيلبير زغندي (مديرًا للمنتخب)، اليوناني ايونيس ديامانتاكوس (مدربًا)، مارون ديب وغدي أبو جودة (مساعدين للمدرب)، محمد الجمل (معالجًا فيزيائيًا)، جان شاكر (مدربًا للياقة البدنية)، كريم عويدات، راي ابو سليمان، جوني صوما، انطوني نبا، نيكولاي شويري، ابراهيم ريان الطويل، هادي الخطيب، ألدو القوبا، جوناثان ابو عتمة، عمر يونس، كارل يونس، جايسن الدقس (لاعبين).

وقسّمت المنتخبات الستة المشاركة في البطولة الاقليمية الى مجموعتين:

-المجموعة الأولى: ايران، اليمن والعراق.

-المجموعة الثانية: لبنان، الأردن وفلسطين.

وسيستهل منتخب الأرز مبارياته ضد فلسطين يوم غد الخميس على أن يواجه الأردن السبت في ختام الدور الأول.