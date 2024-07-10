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حمية أعلن البدء بتسيير باصات النقل المشترك على خطوط سيرها المحددة خلال ثلاثة أشهر

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أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ 96 باصًا للنقل المشترك ستسير في المناطق اللبنانية كافة خلال ثلاثة أشهر.
ولفت، في مؤتمر صحفي خلال جولة له في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل بحضور عددٍ من المعنيين، إلى أنّ التجربة متواضعة، آملاً أنّ تعمم على القطاعات، ومتحدثًا عن الباصات ومواصفاتها.
وذكر حمية أنّ "الباصات مملوكة من قبل الدولة اللبنانية وسيتم تشغيلهم من قبل القطاع الخاص، وهي تتمتع بمواصفات عصرية من حيث الشق التكنولوجي اي هناك كاميرات على السائق والركاب، بالاضافة الى وجود "Gps" لتحديد مكان الباص وغرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الباصات، ووجود تطبيق لهذه الباصات لمعرفة مواعيدها، أما الدفع فقد يكون الكتروني وقد يكون مسبق عبر بطاقات يتم تشريجها".
من جانبه، تحدث رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية حيث أكّد أنّه في زمن الأزمات لا زال هناك فسحة أمل بهمة وزير الاشغال والقطاع الخاص.
وشدد رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر على أهمية هذه الخطوة، آملا ان "تواكب هذه الخطوة بإحاطة مطلوبة من السلطات المحلية والاجهزة الامنية لتحصينها وتوفير مقومات النجاح والاستمرار والاستدامة".
أما محافظ بيروت مروان عبود أمل إعادة الحياة لهذا المرفق العام، متمنيا ان يكون الجميع يدا واحدا، واضاف :"هذا المشروع سيكون نموذجا ليتم توسيعه عندما يكتب له النجاح" .
هذا وجرى تسيير أول عدد من الباصات على بعض الخطوط في مدينة بيروت.

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