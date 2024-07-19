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نيويورك تايمز عن مقرب من بايدن: لن يكون من المفاجئ إعلان بايدن قريبا تأييده لكامالا هاريس مرشحة بديلة له

صيدا اون لاين

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مقرب من الرئيس الاميركي جو بايدن، بانه لن يكون من المفاجئ إعلان بايدن قريبا تأييده لكامالا هاريس مرشحة بديلة له.
كما نقلت "نيويورك تايمز" عن مقرب من بايدن، بان الرئيس لم يتخذ بعد قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي.
بدورها، نقلت "ABC" عن مسؤول بالإدارة الأميركية بان بايدن منهك ومرهق وفترة عزله بعد إصابته بكورونا، تمنحه فرصة للتشاور والتفكير، ولفتت الى ان بايدن أصبح أكثر تقبلا للاستماع إلى الدعوات المطالبة بانسحابه من الانتخابات.
واوضح مسؤول بالإدارة الأميركية بان بايدن سأل عن استطلاعات الرأي بشأن وضع كامالا هاريس لو ترشحت للرئاسة.

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