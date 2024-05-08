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إقتصاد وأعمال

النفط يصعد بعد هبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع

استخراج النفط
استخراج النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوط مخزونات النفط الأميركية أكثر من المتوقع في ظل تكثيف المصافي إنتاجها قبل موسم الصيف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.63% إلى 83.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.83% إلى 79.03 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/ أيار، لترتفع قليلا عن توقعات محللين.

غير أن الإدارة تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام.

ويحد ارتفاع الدولار من أسعار النفط الخام. وتُضعف قوة العملة الأميركية الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة، إذ يقول محللون إن علاوة المخاطر على النفط تراجعت بالتوازي مع ذلك.

وواجهت الأسواق ضغوطا كذلك من توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل "أوبك+" قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو/ حزيران.

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