تسليم أمر المباشرة بالعمل لشركة NTCC لتنفيذ عقد جمع ونقل النفايات ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

صدر عن شركة NTCC البيان التالي:

صباح اليوم الخميس 9/5/2024 تم توقيع وتسليم امر المباشرة بالعمل لشركة NTCC لتنفيذ عقد جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني، على ان يبدأ العمل بعد خمسة عشرة يوما.

بناء على طلب الاتحاد ستباشر الشركة عملها قبل انتهاء فترة الخمسة عشرة يوما وستبدأ العمل الفعلي صباح يوم الاثنين الواقع فيه 20 أيار 2024.

حتى ذلك الحين ستستمر الشركة بوضع عدد من الآليات بتصرف الاتحاد والبلديات للمساهمة في رفع النفايات حتى بدء العمل بشكل كلّي.

اعتبارا من 20/5/2024 ستبدأ الشركة بتوزيع المستوعبات الجديدة بعد التنسيق مع البلديات المعنية، وسيرتفع عدد المستوعبات المطلوبه تدريجيا حتى تغطية كل مناطق الاتحاد حيث لن يكون هناك مبرر لوضع النفايات على الارض وحول المستوعبات، لذلك نأمل من المواطنين الكرام وضع النفايات بأكياس محكمة داخل المستوعبات.

رئيس الاتحاد المهندس رئيف يونان يوقع على أمر المباشرة بالعمل