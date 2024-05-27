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شؤون فلسطينية

القناة 14 الإسرائيلية: جنود مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات

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افادت القناة 14 الإسرائيلية بأن "جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات".

 

وكشفت قناة "الجزيرة" أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارا عن حادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

 

وقبل ايام، أكدت الحكومة المصرية أنها لن تقبل بالوجود الإسرائيلي على معبر رفح، معتبرة أن تل أبيب تحاول ابتزاز القاهرة من الناحية الإنسانية بالحديث عن المساعدات إلى غزة.

من جهته، اوضح وزير الدفاع المصري محـمد زكي إن الموقف الحالي يتم التعامل معه، بأقصى درجات الحكمة، لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطيينين على أساس حل الدولتين. 

وأكد وزير الدفاع على أن الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي.

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