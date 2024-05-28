صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مواعيد امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي بالجامعة اللبنانية

صيدا اون لاين

أعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل الجمال في بيان، "مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) في الاختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الانكليزية في المرحلة الابتدائية، تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائيّة، تعليم العلوم في المرحلة الابتدائيّة، تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية، تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية، تربية فنية (فنون تشكيليّة) للعام الجامعي 2024 - 2025 وفقًا للآتي:

الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية لكل المسارات التخصصيّة يوم الخميس الموافق 11 تموز 2024.

الامتحانات الخطية في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيات يوم الجمعة الموافق 12 تمّوز 2024.

الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية للمسارات التخصصية: تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية وتربية فنية (فنون تشكيلية) يومي الاثنين والثلثاء في 22 و23 تموز 2024.

المقابلات الشفهية لكل المسارات التخصصية يومي الاثنين والثلثاء في 29 و30 تموز 2024.

تعلن النتائج النهائية يوم الأربعاء الموافق 31 تمّوز 2024.

تقدم الطلبات إلكترونيا Online على الرابط:

الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone

- الفرع الثّاني: bit.ly/pedagogytwo

ز- تقدم الطلبات حضوريا في مبنى الفرع الأول أو الفرع الثاني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 حزيران 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 4 تمّوز 2024 ضمنا، وذلك أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة ٩:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا".

وأوضحت أن "المستندات المطلوبة:

- طلب الاشتراك معبأ بالمعلومات المطلوبة مطبوعا وموقعا من الطالب (تجدونه على الرّابط الالكترونيّ المعتمد).

- إخراج قيد إفراديّ أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللّبنانية - القسم الثّاني - أو ما يعادلها (أو طلب الترشيح للعام الدراسيّ 2024-2025 في حال عدم صدور الشّهادات الرّسميّة).

- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

- طابع أميريّ بقيمة 20,000ل.ل.

- رسم الاشتراك لمباراة الدّخول: 500،000 ل.ل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الأرقام الآتية:

- الفرع الأوّل (الأونسكو - بيروت): 801461/01 - 857653/01 - 785618/01

- الفرع الثّاني (نيو روضة - المتن):680382/01 - 680383/01 - 680384/01 - 680193 /01".

اقرأ أيضا

البنادول الأحمر- إليك أضراره وموانع استعماله

بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي للسيد نصرالله قرب والدته قبل وفاتها

الأب سليمان وهبة تعرض لاعتداء بالضرب والسرقة في كفرفالوس على طريق جزين - صيدا

التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت دورة الشهيد مكة بذكرى التحرير في الغازية برعاية الموسوي

أوّل إطلالة للسيد نصرالله بعد وفاة والدته... ماذا قال عنها؟

تم نسخ الرابط