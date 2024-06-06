صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

إصابة مدنيّ بغارة إسرائيلية على طريق عيترون بنت جبيل وقصف مدفعي قرب فرق حاولت إطفاء حريق برميش

صيدا اون لاين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّه "بعد القصف المدفعي الإسرائيلي الذي تعرضت له أطراف بلدة رميش، اندلع حريق في الحرش، وعند وصول فرق إطفاء الدفاع المدني التابع لبلدة رميش لإطفاء الحريق قام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط تواجدهم بقذيفة مدفعية لمنعهم من الإطفاء، فما كان على فريق الإطفاء الا مغادرة المكان للمحافظة على حياتهم، ولم يتعرض اي منهم لأذى".
هذا، وأكّد أنّ "غارة من مسيرة استهدف سيارة من نوع رابيد على طريق عيترون- بنت جبيل، حيث أُصيب مدني بجروح طفيفة بحيث حالت العناية الإلهية أن لا يصاب الرابيد بالصاروخ".

اقرأ أيضا

في بعلبك... طفلة تدعي تعرضها للخطف!

نجاة المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح.. إليكم التفاصيل

قوى الأمن أكّدت انتحار أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة عبر إطلاق النار على رأسه

اسامة سعد استقبل وفدا من جمعية جمعية "أصدقاء الزيرة"

أسامة سعد استقبل وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي

الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية

تم نسخ الرابط