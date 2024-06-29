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لبنان

الحزب نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الاسرائيلي بتاريخ الأمس

صيدا اون لاين

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 28-06-2024، وفقًا للآتي:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:42 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
2- الساعة 20:00 استهداف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 20:05 استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردًِ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
القطاع الغربي:
1- الساعة 9:30 استهداف الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة شيحين.
3- هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، ‏استهدف خيم استقرار ومبيت ضبّاطها وجنودها وأصابها بدقة وأوقع عددًا منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق في المقر، كردًٍ على ‏الإغتيال الذي قام به العدو في بلدة سحمر".

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