يزيد مع التوتر .. كيف تتخلص من عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكنها تزيد مع كثرة الضغوط النفسية والقلق والتوتر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أبرز طرق علاج عسر الهضم ..

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

يمكن المساعدة على التعامل مع عسر الهضم الخفيف غالبًا بتغييرات في نمط الحياة مثل:

تناول وجبات أصغر حجمًا وبعدد أكبر.

امضغ الطعام جيدًا ببطء.

عدم تناول أطعمة محددة وقد تسبب الأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة المعالَجة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين عسر الهضم.

الحفاظ على وزن صحي

يُسبب الوزن الزائد إحداث ضغط على البطن، ما يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء وممارسة الرياضة بانتظام و تساعد ممارسة التمارين على التخلص من الوزن الزائد وتحسّن الهضم.

السيطرة على التوتر

وفّر بيئة هادئة عند تناول الطعام ومارس أساليب الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا، واقضِ وقتًا في ممارسة أنشطة تستمتع بها، واحصل على قسط وافر من النوم.

تغيير أدويتك

توقف عن تناول مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى التي قد تهيج بطانة المعدة أو قلل مقدارها بعد موافقة طبيبك و إذا لم يكن هذا خيارًا مناسبًا، فاحرص على تناول هذه الأدوية مع الطعام.