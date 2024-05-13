الاشتراكي تعقيبًا على حادثة إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز: نتمسك اكثر من اي وقت مضى بالدولة ومؤسساتها

اكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان تعقيبًا على حادثة إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في الحزب واثنين اخرين من الرفاق، ان "الحزب تمسكه اكثر من اي وقت مضى بالدولة ومؤسساتها، ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم".

وأضاف البيان: "اذ يؤكد الحزب متابعته لمجريات الحادثة، يجدد في الوقت نفسه ثقته بالأجهزة الأمنية وبالقضاء ويدعو لانتظار نتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه".