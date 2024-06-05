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صيدا

د. بديع : بلدية صيدا أنجزت إصلاح الإشارات الضوئية في تقاطعي إيليا وسبينس لتأمين السلامة المرورية والحد من الحوادث

صيدا اون لاين

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع عن إنجاز إصلاح الإشارات الضوئية عند تقاطعي  إيليا وسبينس في المدينة، ما يؤمن السلامة المرورية  ويحد من حوادث السير ويحفظ سلامة السائقين والمواطنين.

وأشار إلى أن البلدية قامت بكل ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية من أجل ضمان إستمرارية عمل الإشارات الضوئية وإصلاح أية أعطال  فيها.

ونوه د. بديع بجهود رئيس لجنة إشارات السير والمرور في المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري، الذي واكب ميدانيا إصلاح وصيانة الإشارة الضوئية في تقاطع إيليا قبل عدة أشهر، وأيضا تأمين قطع ناقصة من الخارج لجهاز الإشارة الضوئية عند تقاطع سبينس، التي عادت لتعمل بانتظام إعتبارا من مساء أمس بعد إنجاز صيانتها.

كما توجه بالشكر إلى نادي الروتاري، الذي كان قدم للبلدية قبل سنوات ، أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية للإشاراتين الضوئيتين عند تقاطعي إيليا وسبينس، لضمان إستمرارية تشغيلهما ليلا نهارا.

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